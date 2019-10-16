2019-10-16T13:34:23+03:00
Происшествия

Сочинца, стрелявшего в своего знакомого из-за оскорбления, осудили на 6,5 лет

Приговор суда вступил в законную силу
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.
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В Лазаревском районе Сочи суд вынес приговор 30-летнему Рафаэлю Магаряну. Его признали виновным в покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Само преступление было совершено еще 22 февраля 2018 года. Тогда мужчина поссорился с 33-летним местным жителем. Услышав оскорбления в свой адрес, Магарян решил встретиться с обидчиком во дворе «Дома Культуры села Волковка» и разобраться. О том, что агрессор возьмет с собой оружие, его знакомый не догадывался.

- При встрече во время он шесть раз выстрелил в область головы и живота, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Довести до конца свой умысел, направленный на убийство, Магарян не смог.

Находившиеся неподалеку приятели пострадавшего отвезли его в больницу.

Сам Магарян с места преступления скрылся. Его объявили в федеральный розыск. Почти на год ему удалось залечь на дно, но все же правоохранители его отыскали.

- В марте 2019 года мужчина был задержан на территории Белореченского района во время рыбалки, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Рафаэля Магаряна заключили под стражу, где он дожидался приговора. Суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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