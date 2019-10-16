2019-10-16T14:04:17+03:00
Общество

На Кубани алиментщица осталась без квартиры

Своему ребенку она задолжала 200 тысяч рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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В Гулькевичском районе судебные приставы никак не могли заставить платить своему ребенку алименты. Но все же нашли способ.

После развода родителей малыш, по решению суда, остался жить с отцом, мать должна была ежемесячно платить алименты. Вот только деньги она не платила. В результате ее безответственного отношения к собственному чаду привело к тому, что у нее появился долг - 200 тысяч рублей.

- Женщина тщательно избегала встреч с судебными приставами, игнорировала вызовы на прием и не отвечала на телефонные звонки, - говорят «КП» - Кубань» в УФССП по Краснодарскому краю.

Тогда приставы решили перейти к более жестким мерам.

- Выехав по адресу проживания алиментщицы, пристав составил акт описи и ареста принадлежащего ей недвижимого имущества – четвертую часть квартиры площадью 46,2 квадратных метров, - рассказывают в УФССП по Краснодарскому краю. - Это имущество направят на принудительную реализацию. А затем средства перечислят на счет детского дома-интерната, в котором на сегодняшний момент проживает ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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