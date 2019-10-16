2019-10-16T14:37:58+03:00
Дом. Семья

«Ахун, ты ли это?»: житель Адыгеи встретил на дороге леопарда

Но уже через секунду он скрылся в лесу
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: kgpbz.ruФото: kgpbz.ru
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Житель адыгейского поселка Хамышки встретил леопарда. Он возвращался домой на машине из поселка Гузерипль.

- В районе лесопитомника на обочине дороги мужчина заметил голову (без ошейника) и переднюю часть туловища леопарда, - рассказывают «КП» - Кубань» в Кавказском биосферном заповеднике.

По словам очевидца, при приближении машины хищник опустился к земле, но, услышав звук тормозов, убежал в лес. Правда, говорят ученые, никаких следов зверя на обочине и в лесу на следующий день не обнаружили.

- Сейчас на территории заповедника обитают два пятнистых хищника. Вероятнее всего, очевидец встретил самца по кличке Ахун, - добавляют в Кавказском биосферном заповеднике.

Благодаря данным, полученным со спутникового ошейника второго леопарда по кличке Артек, ученым известно, что бегает на склонах горы Цахвоа на территории Краснодарского края.

О том, что Ахун обитает в Республике Адыгея и окрестностях, была информация и раньше. Последний раз его следы были отмечены 25 и 27 января 2019 года в окрестностях поселке Бугунжа в Мостовском районе и в Алычевой балке в Адыгее.

НА ЗАМЕТКУ

Учены спешат успокоить людей - для леопарда не характерно нападение на домашних животных, для человека он также не представляет опасности.

- Леопард очень осторожный хищник. Он предпочтет скорее скрыться, чем обнаружить себя, - напоминают ученые Кавказского заповедника. - За всю историю наблюдений за этим видом кошачьих не зафиксировано ни одного случая нападения хищника на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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