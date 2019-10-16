2019-10-16T15:17:54+03:00
Происшествия

В Мостовском районе разыскали женщину, пропавшую в лесу

Она ушла по грибы с родственниками и заблудилась
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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К счастью, женщину нашли.К счастью, женщину нашли.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сообщение о пропаже женщины в Мостовском районе поступило на пульт диспетчера 15 октября. Как стало известно, она вышла из дома в лес собирать грибы, но, когда стемнело, не вернулась.

На поиски вышли спасатели. Всю ночь они метр за метром прочесывали лес. И ранним утром 16 октября пропавшую женщину нашли.

- Всего в поиске были задействованы 10 человек и три единицы техники. Помощь медиков ей не понадобилась, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Однако спасатели бьют тревогу - только за две последние недели было организовано и проведено пять масштабных поисково-спасательных операций.

- Поиски велись в Мостовском и Отрадненском районах, в Сочи, - говорят в краевом ГУ МЧС. - Все они завершены благополучно, шесть человек найдены, их здоровью ничего не угрожает.

Но все же спасатели просят грибников быть осторожными. По возможности, собираясь в лес, обращайте внимание на погодные условия – в пасмурную погоду поход лучше отложить.

- Не ходите в лес в одиночку, сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, - советуют в региональном МЧС. - Одевайтесь в лес ярко - так вас легко заметят при поисках. Возьмите с собой компас, заряженный телефон, воду, лекарства, нож, спички.

ИСТОЧНИК KP.RU

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