В Мостовском районе разыскали женщину, пропавшую в лесу

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-16T15:17:54+03:00

Она ушла по грибы с родственниками и заблудилась

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пропаже женщины в Мостовском районе поступило на пульт диспетчера 15 октября. Как стало известно, она вышла из дома в лес собирать грибы, но, когда стемнело, не вернулась.

На поиски вышли спасатели. Всю ночь они метр за метром прочесывали лес. И ранним утром 16 октября пропавшую женщину нашли.

- Всего в поиске были задействованы 10 человек и три единицы техники. Помощь медиков ей не понадобилась, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Однако спасатели бьют тревогу - только за две последние недели было организовано и проведено пять масштабных поисково-спасательных операций.

- Поиски велись в Мостовском и Отрадненском районах, в Сочи, - говорят в краевом ГУ МЧС. - Все они завершены благополучно, шесть человек найдены, их здоровью ничего не угрожает.

Но все же спасатели просят грибников быть осторожными. По возможности, собираясь в лес, обращайте внимание на погодные условия – в пасмурную погоду поход лучше отложить.

- Не ходите в лес в одиночку, сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, - советуют в региональном МЧС. - Одевайтесь в лес ярко - так вас легко заметят при поисках. Возьмите с собой компас, заряженный телефон, воду, лекарства, нож, спички.

ИСТОЧНИК KP.RU