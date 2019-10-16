2019-10-16T15:44:24+03:00
Происшествия

В Краснодаре двух экс-полицейских осудили за попытку получить взятку

Приговор уже вступил в законную силу
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Артем КИЛЬКИНФото: Артем КИЛЬКИН
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Перед судом предстали экс-заместитель начальника отдела дознания Огородников и бывший дознаватель Шагоян отдела полиции поселка Калинино УМВД по Краснодару.

Как установил суд, в марте 2018 года Шагоян в составе следственно-оперативной группы прибыл на место происшествия. Там из-за конфликта один из мужчин выстрелил в соседа из травматического пистолета. О произошедшем правоохранитель сообщил своему руководителю.

- Начальник предложил взять у подозреваемого 300 тысяч рублей за увод от ответственности, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - После переговоров полицейские уменьшили сумму взятки до 100 тысяч рублей.

Эти деньги Шагоян получил для дальнейшей передачи Огородникову, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Перед законом Шагоян и Огородников предстали уже без погонов. В итоге экс-заместитель начальника отдела дознания признали виновным в покушении на взятку через посредника. Он получил 2,5 года колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей. А его подчиненный Шагоян признан виновным в покушении на посредничество. В тюрьме он просидит 3 года. Наказание он будет отбывать также в колонии общего режима.

- Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Он уже вступил в законную силу, - добавляют в Краснодарском краевом суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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