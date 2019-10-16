Альфа-Банк откроет отделения будущего

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-16T15:47:31+03:00

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Масштабный проект от Альфа-Банка совместит новейшие веяния времени и пожелания клиентов. Поэтому отделения банка ждет кардинальная реформация, итогом которой станет эффективный симбиоз цифровизации и живого общения.

Как рассказал главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский, с помощью биометрии и геолокации сотрудники получат доступ к профилю клиента еще до того, как начнут с ним общаться. Альфа банк сможет распознавать посетителей сразу на входе, а его служащие будут понимать, какую услугу можно предложить.

В настоящее время уже ведутся разработки прототипа «отделения будущего», основой которого станет Phygital-формат (Physical+Digital). Внедрить его Альфа-Банк планирует в течение трех-пяти лет во всех своих отделений – а это 420 офисов по всей стране. Тестирование новую концепции продлится до середины следующего года, затем успешные идеи постепенно будут развертывать на всю сеть. Полный переход к отделению будущего планируется завершить до 2024 года.

- Это будет совершенно новый кейс для отечественного рынка. Например, когда клиент заходит в офис банка, система при помощи ряда технологий (геопозиционирования смартфона и лицевой биометрии) сразу узнает, кто именно пришел и за какой услугой, - сообщил Владимир Верхошинский.

Подтверждать операции можно будет с помощью биометрии. Напомним, ранее Альфа-Банк уже объявил, что переведет 20% отделений на обслуживание клиентов без паспортов и бумажных документов. Для идентификации клиентов предполагалось использовать Face ID или Touch ID на смартфоне.

Стоимость переоснащения отделений под новую концепцию будет соответствовать текущим затратам банка на ремонт, считает Верхошинский. При этом по его словам, дороже всего обойдутся технологии. Так, на один только фронт-CRM, способный узнать клиента и предложить ему подходящие услуги, Альфа-Банк тратит несколько миллионов долларов США в год.

Напомним, в прошлом году ЦБ и Роскомнадзор запустили единую биометрическую систему (ЕБС) и обязали кредитные организации предлагать клиентам поделиться их биометрическими фото и образцами голоса. При этом, эксперты уверены, что технология мгновенного распознавания на входе в отделение не должна отпугнуть клиентов, так как пользователи банковских услуг уже привыкли к тому, что бизнес хранит информацию о них и делает персонализированные предложения.

Не грозит Альфа-Банку и потеря клиентов, не готовых принять такие перемены. По мнению старшего менеджера департамента управления рисками Deloitte Сергея Гришунина, переход на phygital не приемлют, в основном, пенсионеры, которые и так не являются целевой аудиторией Альфа-Банка.

Руководитель группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Елена Устюгова уверена, что, несмотря на активное использование банками цифровых каналов, останутся операции, которые требуют физического взаимодействия. А значит, phygital может стать «новым стандартом» для отделений многих кредитных учреждений. При этом, как считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт», СНГ Максим Налютин, не все банки захотят потратить значительные суммы на новую концепцию. Ведь создание таких отделений потребует серьезных инвестиций в ИТ-технологии, обучение персонала и инфраструктуру.

ИСТОЧНИК KP.RU