В поисках лучшего жилья: как не оступиться молодой семье?

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-16T16:50:31+03:00

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Перед тем, как найти жилье своей мечты, молодые краснодарские семьи сталкиваются с настоящей полосой препятствий, изощреннее любого Форт Боярда. Томительный мониторинг рынка жилья, знакомство с десятками застройщиков, ужастики по теме дольщиков, просчеты путей до работы, сравнение удобств. От одного этого списка - уже голова кругом.

Мы провели опрос среди семей с детьми, чтобы определить самые важные критерии выбора жилья будущими новоселами. Наиболее популярными стали: близость школ и садов, наличие всей необходимой инфраструктуры, обустроенные дворы и планировки, позволяющие не ютиться трем членам семьи на двух квадратных метрах. У молодых родителей точно нет возможности кочевать каждый месяц из одной квартиры в другую с чемоданами и детьми, пока они найдут ту самую. Поэтому, приходится к выбору подходить со всей ответственностью. Чтобы раз и навсегда.

“Не так давно пришлось переехать в новый район из-за смены рабочего места. При выборе жилья в первую очередь обращали внимание на развитую инфраструктуру. Так как в нашей семье растут двое детей - школьник и детсадовец - для них очень важно с пользой проводить внеурочное время. До этого мы жили в районе, можно сказать, враждебно настроенном к детям: в доступной близости не было ни секций для ребят, ни клубов с продленками, даже детских площадок во дворах - днем с огнем не сыщешь. Поэтому, именно этот вопрос мы рассматривали щепетильнее всего.

Сразу определили для себя, что истории про надежность вторичного жилья - миф и стали мониторить новостройки. Выбор нашей семьи пал на микрорайон “Губернский”, потому что, хоть он и молодой, на сайтах недвижимости - сплошь и рядом положительные отзывы. Все свои дома застройщик сдает раньше срока, планировки - достаточно уютные, большие дворы, а главное - во всех дворах детские игровые и спортивные площадки, на первых этажах домов - есть абсолютно все для детей. За первый же день осмотра района мы нашли детские парикмахерские, клубы робототехники, комплексного развития, занятий шахматами, музыкой, английским, всевозможные продленки, частные детские сады, медцентры. Не говоря уже о том, что в “Губернском” есть несколько муниципальных садов и школа.

В общем, для молодой семьи, как наша, здесь оказалось все, что нужно - полная инфраструктура, надежность и забота застройщика и любовь с первого взгляда на микрорайон” - поделилась впечатлениями о переезде Валентина Шохина.

На удивление, ответы опрашиваемых оказались достаточно идентичными. Например, Максим Измайлов рассказал нам, что их семья нашла в “Губернском” то, что так давно искала: близость социальных объектов, множество зон отдыха, благоустроенную территорию и современную школу прямо напротив их дома.

«ЮгСтройИнвест» действительно создал все условия в микрорайоне, чтобы жить было удобно каждому. Это один из немногих застройщиков, для которых социальная ответственность – не пустой звук. 9 из 10 опрошенных нами респондентов рассказали, что выбрали “Губернский” как самый удобный, обустроенный и безопасный район, который идеально подходит для молодой семьи.