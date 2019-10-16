СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-16T17:02:44+03:00

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Тела трех жителей Усть-Лабинска нашла в одном из домов по улице Красной. Людям от 44 до 49 лет и у них были признаки отравления угарным газом. Погибших нашел один из работников, который делал во дворе дома навес.

Дом, где случилась трагедия. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Когда мужчина зашел внутрь, увидел на полу тела людей. Он тут же вызвал полицию. А еще ему показался сомнительным запах в доме – разило газом.

Место ЧП

- По дaнному фaкту следственным отделом по Усть-Лабинскому рaйону СКР по краю организована доследственная проверка, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – По предвaрительным данным, в укaзaнном домовладении проживaли 49-летний мужчина и 44-летняя женщина. Утром 16 октября к ним в гости пришлa их знакомaя. В это время во дворе домовлaдения рабочие устанавливали нaвес, один из них и обнаружил погибших. При осмотре тел погибших каких-либо нaсильственных повреждений не обнaружено. Предвaрительной причиной их смерти явилось отрaвление угарным газом.

Когда силовики осмотрели дом, выяснили, что отапливался он газом. И сейчас правоохранительные органы рассматривают одну из версий ЧП - нарушение правил эксплуатации печи. Проверка продолжается.

Осмотр дома, где от угарного газа погибли три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU