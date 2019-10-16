2019-10-16T17:24:22+03:00
Общество

В Калининском округе Краснодара появятся поселковые советы

Власти рассказали, что будет сделано в округе в ближайшее время
Галина КОПЫЛОВА
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Фото krd.ruФото krd.ru
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В Калининском сельском округе много нерешённых проблем. Для правильного развития пригорода власти предложили в каждом поселке сформировать открытые советы жителей.

- Участие жителей в принятии решений очень важно. Ежегодно у нас есть возможность проводить работы в каждом населённом пункте Краснодара. Именно вместе с жителями нужно решать, где проводить работы, на что направить средства в первую очередь, - сказал глава города Евгений Первышов.

В планах на ближайшие полтора года в поселке Краснодарском достроить школу на месте лагеря «Ивушка» и запустить возведение еще 3 новых школ и 2 детских садов.

Также скоро начнется строительство нового водозабора - проект реализует один из краснодарских застройщиков. Как только объект сдадут в эксплуатацию, к нему подключат жителей поселка Краснодарского и ещё нескольких населенных пунктов.

«Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города рассказали, что еще Глава города ответил, что в 2020 году начнут проводить ремонтом гравийных дорог. А до конца 2024 года в пригороде отремонтируют как минимум 6 новых асфальтовых дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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