На Кубани гаишники провели профилактическую беседу с водителями автобусов

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-16T17:33:25+03:00

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На Кубани сейчас идут массовые проверки проверки пассажирского транспорта. Сотрудники ГИБДД останавливают автобусы, маршрутки и проверяют техническое состояние транспорта, а также же изучают документацию и соблюдение режима труда и отдыха шоферами.

- Также сотрудники Госавтоинспекции напоминают пассажирам и водителям об ответственности за игнорирование ремней безопасности, а также проверяют законность заказных перевозок, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в ГИБДД Краснодарского края.

А в Курганинском районе гаишники даже провели профилактические беседы с водителями автобусов и маршрутных такси о стогом соблюдении правил дорожного движения. Им также раздали листовки с полезными советами для водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU