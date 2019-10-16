2019-10-16T17:33:25+03:00
Общество

На Кубани гаишники провели профилактическую беседу с водителями автобусов

И раздали им специальные памятки
Варвара ДЫМ
Поделиться:
На Кубани гаишники провели профилактическую беседу с водителями автобусов. Фото: ГИБДД Краснодарского краяНа Кубани гаишники провели профилактическую беседу с водителями автобусов. Фото: ГИБДД Краснодарского края
Изменить размер текста:

На Кубани сейчас идут массовые проверки проверки пассажирского транспорта. Сотрудники ГИБДД останавливают автобусы, маршрутки и проверяют техническое состояние транспорта, а также же изучают документацию и соблюдение режима труда и отдыха шоферами.

- Также сотрудники Госавтоинспекции напоминают пассажирам и водителям об ответственности за игнорирование ремней безопасности, а также проверяют законность заказных перевозок, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в ГИБДД Краснодарского края.

А в Курганинском районе гаишники даже провели профилактические беседы с водителями автобусов и маршрутных такси о стогом соблюдении правил дорожного движения. Им также раздали листовки с полезными советами для водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24