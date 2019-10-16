В краснодарском парке установили якорь-памятник

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-16T17:58:14+03:00

Якорь занял место рядом с уже существующим памятником. Фото: Яндекс.Район

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В Краснодаре в парке 30-ти летия Победы рядом с памятником морякам, сражавшимся за Родину, установили новый монумент – якорь. Это сделали по инициативе краснодарского регионального отделения Российского морского собрания и при поддержке городского Морского собрания.

- 30 октября исполнится 323 года со дня основания Военно-морского флота России. К этому празднику мы и установили якорь в парке 30-ти летия Победы , - рассказывают в Морском собрании края.

На заводе тяжелого станкостроения якорь очистили от ржавчины и покрасили. Потом в парке 30-ти летия Победы подготовили площадку для новой скульптуры. И вот якорь установили.

- На сегодняшний момент якорь занял свое почетное место рядом с памятным знаком «Военным морякам Кубани, отдавшим жизнь за Родину». Большая благодарность всем, кто откликнулся на призыв подготовить площадку и установить якорь, - говорят в Морском собрании.

Для справки: 30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию Петра I вынесла решение о создании в Российском государстве регулярного военно-морского флота. С тех пор эта дата и является днем основания ВМФ.

ИСТОЧНИК KP.RU