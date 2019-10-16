В Сочи назначены судьи Третьего апелляционного суда

СЕГОДНЯ 17:48 2019-10-16T17:48:57+03:00

Также в документе говорится о назначении судьи Арбитражного суда Краснодарского края Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Владимир Путин назначил судьями Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Дмитрия Гылкэ, Екатерину Сиротину и Александра Фофонова, говорится в Указе президента.

Дмитрий Гылкэ ранее был судьей Свердловского областного суда, Екатерина Сироткина работала в Тверском областном суде, а Александр Фофонов — в Воронежском областном суде. Ранее на эти должности их рекомендовали члены Высшей квалификационной коллегии судей.

Также, по данным документа, размещенном на официальном портале правовой информации, судьей Арбитражного суда Краснодарского края назначена Воронова Инна Николаевна. Ранее она была помощником судьи краевого Арбитражного суда Боровик Александра Михайловича.

Также в Указе говорится о назначении судьи Южного окружного военного суда. Им стал Ярош Сергей Федорович. Ранее он занимал должность судьи Грозненского гарнизонного военного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU