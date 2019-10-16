В каждом районе Краснодарского края предложили выбрать турорганизатора

СЕГОДНЯ 19:49 2019-10-16T19:49:15+03:00

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Чиновники Краснодарского края прошли по турмаршруту для детей в Гуамке. А сразу после похода состоялось совещании под председательством вице-губернатора Анны Миньковой. На мероприятии обсудили вопросы развития детско-юношеского туризма.

– Самая главная проблема сегодня – низкий охват детей туризмом, – сказала вице-губернатор Анна Минькова. - Безусловно, есть территории, которые ведут эту работу на достаточно высоком уровне. Это Апшеронский, Туапсинский, Темрюкский, Лабинский районы, а также Анапа, Сочи, Армавир и Краснодар.

По словам вице-губернатора, детско-юношеский туризм на Кубани может развиваться активнее, эта тема не требует больших объемов финансирования.

– Вы должны определиться с инструкторами, обучить их и с каждого спрашивать о выполненной работе, – сказала Анна Минькова заместителям глав, призвав уделить особое внимание ребятам из неблагополучных семей.

Знаменитый кубанский путешественник Константин Мержоев заметил, что от руководства районов зависит очень многое. Ситуацию в корне может поменять, назначив турорганизатора в каждом муниципалитете.

– Мы им поможем составлять планы, находить инструкторов в школах, будем консультировать, – сказал он. - Я буду контролировать этих людей лично. Прошу вас взять их под опеку, поставить достойную зарплату.

В качестве примера Константин Мержоев привел Кореновский район, где уже работает такой турорганизатор, а теперь собираются открывать здесь центр туризма. Поэтому до конца года в крае планируется провести школу турорганизаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU