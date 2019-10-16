В Сети обсуждают «ограбление века» на рынке Краснодара

СЕГОДНЯ 20:28 2019-10-16T20:31:54+03:00

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В социальных сетях набирает популярность видео, записанное на краснодарском рынке «Гарант» по улице Уральской. В объектив камер видеонаблюдения попало «ограбление века».

На кадрах, которые появились в Сети видно, как мальчик, оглядываясь назад, подходит к деревянным поддонам, следом на ним следует черная иномарка с открытой дверью. Буквально через секунду ребенок хватает стоящую бутылку, прыгает в машину, которая скрывается из виду. Уловом «банды» стало обычное масло.

По словам автора видео, за рулем машины была мама мальчика, которую уже осудили десятки пользователей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/738267" frameborder="0"></iframe> Ограбление века на краснодарском рынке Видео: instagram.com/tipich_krd.

- Чему она учит свое чадо? Стыдоба! - возмущались некоторые краснодарцы, в то время как другие интересовались тем, какое наказание ждет банду.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», заявлений от собственника, которому был нанесен ущерб, в полицию не поступало, а потому говорить о какой-то краже преждевременно.

- Административная ответственность наступает с 16 лет. Согласно статье 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», за данное действие предусматривается штраф в размере одной тысячи рублей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Если ребенок не достиг 16-летнего возраста, то с ним будет проводиться профилактическая работа, как и своего родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU