СЕГОДНЯ 07:16 2019-10-17T07:16:02+03:00

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В краевой столице 16 октября около 22:35 на пересечении улиц Красная и Бабушкина произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель «Приоры» на высокой скорости влетел в остановку, на которой находились люди.

По сообщению очевидцев, пострадали 4 человека. Один из них отказался от госпитализации, двоих увезли в больницу, еще одном человеку помогли на месте.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю «Комсомольской правде» - Кубань» подтвердили факт аварии, а также сообщили, что обошлось без жертв.

На месте происшествия работали бригады медиков, сотрудники полиция. Владелец «Приоры», чтобы защититься от нападков со стороны очевидцев вызвал своих друзей и представителей охраны.

Информация уточняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/738312" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре легковушка влетела в остановку.Видео: ЧПКраснодар

ИСТОЧНИК KP.RU