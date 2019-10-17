2019-10-17T07:16:02+03:00
Происшествия

В Краснодаре легковушка влетела в остановку

Есть пострадавшие [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скрин видеоФото: скрин видео
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В краевой столице 16 октября около 22:35 на пересечении улиц Красная и Бабушкина произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель «Приоры» на высокой скорости влетел в остановку, на которой находились люди.

По сообщению очевидцев, пострадали 4 человека. Один из них отказался от госпитализации, двоих увезли в больницу, еще одном человеку помогли на месте.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю «Комсомольской правде» - Кубань» подтвердили факт аварии, а также сообщили, что обошлось без жертв.

На месте происшествия работали бригады медиков, сотрудники полиция. Владелец «Приоры», чтобы защититься от нападков со стороны очевидцев вызвал своих друзей и представителей охраны.

Информация уточняется.

В Краснодаре легковушка влетела в остановку.Видео: ЧПКраснодар

ИСТОЧНИК KP.RU

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