2019-10-17T07:34:41+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» обыграл французский «Лимож» в Еврокубке

Итог игры - 86:75
Александра ПОДУШКО
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Фото: lokobasket.comФото: lokobasket.com
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В рамках очередного тура Еврокубка в Краснодар приезжал один из самых титулованных клубов Франции - «Лимож». 11-кратный чемпион страны, победитель престижных соревнований мирового уровня встретился с «Локомотив-Кубань» в краснодарском Баскет-Холле 16 октября в 19:30.

Хозяева паркета победили со счетом 86:75. Это стало возможным благодаря мощно проведенной заключительной четверти, которую «Локо» выиграл со счетом 31:17.

В составе «Локомотива» больше всех набрал центровой Алан Уильямс - 17 очков.

Напомним, в каждом районе Краснодарского края предложили выбрать турорганизатора. С такой инициативой выступил путешественник Константин Мержоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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