2019-10-17T08:09:02+03:00
Общество

В рамках нацпроекта в Сочи оборудуют десять площадок ГТО

Также в городе усилят работу по привлечению жителей к тестированию
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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К концу 2019 года на курорте построят не менее десяти специальных площадок ГТО. Соответствующее распоряжение дал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

- Он поручил подобрать участки для будущих площадок ГТО. Также в городе усилят работу по привлечению жителей к тестированию. Для этого возродят Совет по спорту, спортивные клубы при средних и высших учебных заведениях, при сельских округах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Выполнить нормы может каждый желающий. Для взрослых в Сочи стартовал Осенний фестиваль ГТО. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, а также взять справку с допуском к выполнению норм ГТО. В день испытаний при себе необходимо иметь паспорт, медицинскую справку, УИН-номер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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