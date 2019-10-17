На обустройство трех общественных территорий Кубани выделили 14 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-17T08:42:42+03:00

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В Туапсе открыли аллею городов-героев по улице Жукова и сквер около кинотеатра «Россия». Общая площадь составила более 3 тысяч квадратных метров. На эти цели выделили почти 10 миллионов рублей.

- Здесь заменили тротуарную плитку, бордюры, на аллее установили мемориальную плиту с названиями городов-героев. В сквере – лестницу с перилами на спуске к Школьной, детскую площадку с качелями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Еще два объекта в Туапсе планируется завершить до конца года. Это аллея по улице Петровой и зеленую зону до набережной.

В Гулькевичском районе обновили площадь на территории Дома культуры. Здесь уложили новую плитку, установили оригинальные вазоны с цветами, фонари. На это затратили 3,7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU