В Краснодаре прошел краевой чемпионат по хоккею
На базе краснодарского Ледового дворца «Ice Palace» прошел чемпионат Краснодарского края по хоккею среди мужчин. Организаторами были региональное министерство спорта совместно с краевым Центром олимпийской подготовки по зимним видам спорта.
- За награды боролись четыре команды из Краснодара, Кореновска, Выселок и Сочи. «Золото» досталось представителям олимпийской столицы. «Бронза» на счету выселковской команды «Агрокомплекс», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.
Также определили лучших игроков в четырех номинациях. Лучшим вратарем стал Олег Ющенко из кореновской команды, защитником – Игорь Гладких из Выселок, нападающим – Сергей Захарин из команды «Вектор», бомбардиром – Владимир Зайцев из «Сочи».
ИСТОЧНИК KP.RU