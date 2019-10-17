2019-10-17T09:07:52+03:00
Спорт

В Краснодаре прошел краевой чемпионат по хоккею

За награды боролись четыре команды из краевой столицы, Кореновска, Выселок и Сочи
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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На базе краснодарского Ледового дворца «Ice Palace» прошел чемпионат Краснодарского края по хоккею среди мужчин. Организаторами были региональное министерство спорта совместно с краевым Центром олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

- За награды боролись четыре команды из Краснодара, Кореновска, Выселок и Сочи. «Золото» досталось представителям олимпийской столицы. «Бронза» на счету выселковской команды «Агрокомплекс», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

Также определили лучших игроков в четырех номинациях. Лучшим вратарем стал Олег Ющенко из кореновской команды, защитником – Игорь Гладких из Выселок, нападающим – Сергей Захарин из команды «Вектор», бомбардиром – Владимир Зайцев из «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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