В Краснодаре прошел краевой чемпионат по хоккею

СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-17T09:07:52+03:00

За награды боролись четыре команды из краевой столицы, Кореновска, Выселок и Сочи

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На базе краснодарского Ледового дворца «Ice Palace» прошел чемпионат Краснодарского края по хоккею среди мужчин. Организаторами были региональное министерство спорта совместно с краевым Центром олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

- За награды боролись четыре команды из Краснодара, Кореновска, Выселок и Сочи. «Золото» досталось представителям олимпийской столицы. «Бронза» на счету выселковской команды «Агрокомплекс», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

Также определили лучших игроков в четырех номинациях. Лучшим вратарем стал Олег Ющенко из кореновской команды, защитником – Игорь Гладких из Выселок, нападающим – Сергей Захарин из команды «Вектор», бомбардиром – Владимир Зайцев из «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU