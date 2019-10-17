2019-10-17T09:20:46+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет выставка «Город идет в театр»

Посетители смогут увидеть работы краснодарского фотографа и художника Анастасии Чалой
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: минкультуры Краснодарского краяФото: минкультуры Краснодарского края
Изменить размер текста:

Выставка «Город идет в театр» пройдет в краевом художественном музее имени Коваленко. Она пройдет в рамках фестиваля театральной фотографии, в котором приняли участие представители из 42 городов.

- В экспозиции будут представлены работы краснодарского фотографа и художника Анастасии Чалой, получившей Гран-при конкурса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Выставка будет работать с 17 октября по 4 ноября.

Напомним, в рамках нацпроекта в Сочи оборудуют десять площадок ГТО. Также в городе усилят работу по привлечению жителей к тестированию. Соответствующее распоряжение дал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туапсинском районе мужчина, угрожая ножом, ограбил местную жительницу
В Краснодаре прошел краевой чемпионат по хоккею
На обустройство трех общественных территорий Кубани выделили 14 миллионов рублей
Президент России встретится в Сочи с Эрдоганом
В рамках нацпроекта в Сочи оборудуют десять площадок ГТО
«Локомотив-Кубань» обыграл французский «Лимож» в Еврокубке
В Краснодаре легковушка влетела в остановку
В Сети обсуждают «ограбление века» на рынке Краснодара
В каждом районе Краснодарского края предложили выбрать турорганизатора
Из Казани в Геленджик стартуют прямые авиарейсы
В Сочи назначены судьи Третьего апелляционного суда
В краснодарском парке установили якорь-памятник
На Кубани гаишники провели профилактическую беседу с водителями автобусов
В Калининском округе Краснодара появятся поселковые советы
Следком проводит проверку по факту отравления газом трех человек в Усть-Лабинске
В поисках лучшего жилья: как не оступиться молодой семье?
В Сочи отремонтированную набережную откроют к Новому году