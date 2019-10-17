В Краснодаре пройдет выставка «Город идет в театр»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-17T09:20:46+03:00

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Выставка «Город идет в театр» пройдет в краевом художественном музее имени Коваленко. Она пройдет в рамках фестиваля театральной фотографии, в котором приняли участие представители из 42 городов.

- В экспозиции будут представлены работы краснодарского фотографа и художника Анастасии Чалой, получившей Гран-при конкурса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Выставка будет работать с 17 октября по 4 ноября.

Напомним, в рамках нацпроекта в Сочи оборудуют десять площадок ГТО. Также в городе усилят работу по привлечению жителей к тестированию. Соответствующее распоряжение дал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

ИСТОЧНИК KP.RU