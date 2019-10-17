2019-10-17T09:33:53+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе мужчина, угрожая ножом, ограбил местную жительницу

Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Туапсинском районе мужчина, угрожая ножом, ограбил местную жительницуВ Туапсинском районе мужчина, угрожая ножом, ограбил местную жительницу
Изменить размер текста:

В дежурную часть Туапсинского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что возвращалась с работы домой, когда к ней подошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, ограбил. Он выхватил сумку, в которой находился телефон и деньги. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

- Сотрудники опросили свидетелей и составили ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника. Вскоре на одной из улиц поселка Джубга задержали мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее судимого 44-летнего приезжего из Владимирской области доставили в отдел полиции. При нем нашли имущество потерпевшей. За разбой на него завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре пройдет выставка «Город идет в театр»
В Краснодаре прошел краевой чемпионат по хоккею
На обустройство трех общественных территорий Кубани выделили 14 миллионов рублей
Президент России встретится в Сочи с Эрдоганом
В рамках нацпроекта в Сочи оборудуют десять площадок ГТО
«Локомотив-Кубань» обыграл французский «Лимож» в Еврокубке
В Краснодаре легковушка влетела в остановку
В Сети обсуждают «ограбление века» на рынке Краснодара
В каждом районе Краснодарского края предложили выбрать турорганизатора
Из Казани в Геленджик стартуют прямые авиарейсы
В Сочи назначены судьи Третьего апелляционного суда
В краснодарском парке установили якорь-памятник
На Кубани гаишники провели профилактическую беседу с водителями автобусов
В Калининском округе Краснодара появятся поселковые советы
Следком проводит проверку по факту отравления газом трех человек в Усть-Лабинске
В поисках лучшего жилья: как не оступиться молодой семье?
В Сочи отремонтированную набережную откроют к Новому году