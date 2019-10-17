В Туапсинском районе мужчина, угрожая ножом, ограбил местную жительницу

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-17T09:33:53+03:00

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В дежурную часть Туапсинского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что возвращалась с работы домой, когда к ней подошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, ограбил. Он выхватил сумку, в которой находился телефон и деньги. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

- Сотрудники опросили свидетелей и составили ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника. Вскоре на одной из улиц поселка Джубга задержали мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее судимого 44-летнего приезжего из Владимирской области доставили в отдел полиции. При нем нашли имущество потерпевшей. За разбой на него завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU