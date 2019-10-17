Кубанские приставы опечатали цех сахарного завода, где погибли двое рабочих

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-17T11:28:47+03:00

Здесь выявили превышение допустимых норм содержания токсичного газа в атмосферном воздухе

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Судебные приставы Кореновска и Выселковского района УФССП России по Краснодарскому краю, в соответствии с решением суда, опечатали цех сахарного завода.

На территории завода около водосборника были обнаружены тела двух погибших мужчин - одному было 30, а второму - 59 лет. Еще один мужчина, которому 41 год, был найден живым, но без сознания.

- Проверка, проведенная после ЧП, выявила многократное превышение допустимых норм содержания токсичного газа в атмосферном воздухе вакуумно-конденсационного участка сахарного завода, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Суд признал юридическое лицо – АО «Кореновсксахар» – виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и вынес решение о приостановлении деятельности опасного объекта сроком на 90 суток.

Напомним, следком проводит проверку по факту отравления газом трех человек в Усть-Лабинске. Люди погибли в частном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU