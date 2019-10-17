В Краснодаре водитель, который въехал в остановку с людьми, был трезв

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-17T10:17:36+03:00

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В Краснодаре 16 октября в 22:20 на улице Красной случилось дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 22-летний местный житель находился за рулем «Приоры». Он ехал со стороны улицы Хакурате в сторону Одесской. В районе улицы Бабушкина машину занесло, она наехала на бордюр и вылетела на тротуар.

В результате автомобиль сбил троих людей, протаранил торговый павильон и рекламный щит. Сам водитель не пострадал, пешеходам назначили амбулаторное лечение. Освидетельствование показало, что водитель в момент аварии был трезв. Об этом сообщили в УМВД по Краснодару.

Сотрудниками ГИБДД в настоящий момент проводится административное расследование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/738312" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре легковушка влетела в остановку.Видео: ЧПКраснодар

ИСТОЧНИК KP.RU