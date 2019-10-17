2019-10-17T10:27:33+03:00
Общество

В Краснодаре снесли незаконные пристройки

Демонтаж проводили в принудительном порядке
Александра ПОДУШКО
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Фото: УФССП по краюФото: УФССП по краю
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Здание на улице имени 1 мая в Краснодаре приводят в соответствие с градостроительными нормами. У приставов находилось исполнительное производство по Прикубанскому округу. Здесь у одноэтажного строения появилось несколько пристроек.

Инициатором разбирательства стала городская администрация. Было установлено, что реконструкция проведена без соответствующих документов. По решению суда пристройки необходимо было снести.

- Судебный пристав применил в отношении должника полный комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Снесли пристройки в принудительном порядке. Работы проводятся за счет взыскателя и под контролем судебного пристава-исполнителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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