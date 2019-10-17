В Каневском районе местный житель зарубил топором друга

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-17T10:38:53+03:00

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В Каневском районе возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

Утром 7 октября подозреваемый был в гостях у своего 50-летнего знакомого дома на улице Лиманной. Они распивали алкоголь. После они разошлись и фигурант направился к себе домой.

Как признался подозреваемый, днем этого же дня он вернулся к своему другу, поскольку у него дома оставалось спиртное, между ними возникла ссора. Хозяин стал оскорблять оппонента. В результате злоумышленник не выдержал, взял топор и ударил им несколько раз в область головы мужчины.

- Потерпевший погиб на месте происшествия в результате полученных повреждений. Тело потерпевшего без признаков жизни 16 октября нашли соседи. Об этом они сообщили правоохранителям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый задержан. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU