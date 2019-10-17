2019-10-17T10:38:53+03:00
Происшествия

В Каневском районе местный житель зарубил топором друга

Потерпевший скончался от полученных ранений на месте происшествия
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Каневском районе местный житель зарубил топором другаВ Каневском районе местный житель зарубил топором другаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Каневском районе возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

Утром 7 октября подозреваемый был в гостях у своего 50-летнего знакомого дома на улице Лиманной. Они распивали алкоголь. После они разошлись и фигурант направился к себе домой.

Как признался подозреваемый, днем этого же дня он вернулся к своему другу, поскольку у него дома оставалось спиртное, между ними возникла ссора. Хозяин стал оскорблять оппонента. В результате злоумышленник не выдержал, взял топор и ударил им несколько раз в область головы мужчины.

- Потерпевший погиб на месте происшествия в результате полученных повреждений. Тело потерпевшего без признаков жизни 16 октября нашли соседи. Об этом они сообщили правоохранителям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый задержан. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах
Представители Кубани завоевали 29 наград на всероссийском турнире по конкуру
В Сочи за счет средств курортного сбора благоустроят набережные
В Краснодаре от «визуального мусора» отчистили 694 фасада
В Армавире заблокировали 4 сайта, на которых продавали лекарства без рецепта
В Краснодаре 18 октября заработает трамвайный маршрут № 1
В Сочи курортологи выступят на международной конференции по бальнеологии
В Апшеронском районе заблудилась туристка из Санкт-Петербурга
В Отрадненском районе за мошенничество осудили лесничего и его сообщника
В Гулькевичском районе водитель байка столкнулся с экскаватором
В Абинске сотрудница МФЦ и безработный мужчина обвиняются в мошенничестве
На Кубани на 80 процентов выполнен нацпроект по благоустройству общественных территорий
На Кубани дело в отношении членов ОПГ, которые отмыли 1,5 миллиарда рублей, передали в суд
В Краснодаре застройщик передал мэрии города участки под строительство 2 школ и 3 детсадов
В Армавире закрыли пять подпольных казино
В Краснодаре снесли незаконные пристройки