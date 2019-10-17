2019-10-17T11:26:30+03:00
Общество

На Кубани на 80 процентов выполнен нацпроект по благоустройству общественных территорий

Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» уже благоустроено 308 общественных пространств из 387. Можно сказать, что благоустройство территорий выполнено более чем на 80 процентов.

- Уже в ближайшее время утвердят перечень объектов на следующий год. В реализации нацпроекта в текущем году были задействованы все муниципалитеты края. Кроме средств, выделенных из федерального и краевого бюджета, районам удалось изыскивать и привлекать собственное финансирование, - отметил Вениамин Кондратьев.

- Самыми крупными проектами, которые обновили в 2019 году, стали бульвар Гагаринский и сквер Пограничников в Краснодаре, набережная вдоль района Мацесты в Сочи, парка культуры и отдыха «Юность» в Апшеронске, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах
Представители Кубани завоевали 29 наград на всероссийском турнире по конкуру
В Сочи за счет средств курортного сбора благоустроят набережные
В Краснодаре от «визуального мусора» отчистили 694 фасада
В Армавире заблокировали 4 сайта, на которых продавали лекарства без рецепта
В Краснодаре 18 октября заработает трамвайный маршрут № 1
В Сочи курортологи выступят на международной конференции по бальнеологии
В Апшеронском районе заблудилась туристка из Санкт-Петербурга
В Отрадненском районе за мошенничество осудили лесничего и его сообщника
В Гулькевичском районе водитель байка столкнулся с экскаватором
В Абинске сотрудница МФЦ и безработный мужчина обвиняются в мошенничестве
На Кубани дело в отношении членов ОПГ, которые отмыли 1,5 миллиарда рублей, передали в суд
В Краснодаре застройщик передал мэрии города участки под строительство 2 школ и 3 детсадов
В Армавире закрыли пять подпольных казино
В Каневском районе местный житель зарубил топором друга
В Краснодаре снесли незаконные пристройки