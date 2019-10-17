На Кубани на 80 процентов выполнен нацпроект по благоустройству общественных территорий

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-17T11:26:30+03:00

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В Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» уже благоустроено 308 общественных пространств из 387. Можно сказать, что благоустройство территорий выполнено более чем на 80 процентов.

- Уже в ближайшее время утвердят перечень объектов на следующий год. В реализации нацпроекта в текущем году были задействованы все муниципалитеты края. Кроме средств, выделенных из федерального и краевого бюджета, районам удалось изыскивать и привлекать собственное финансирование, - отметил Вениамин Кондратьев.

- Самыми крупными проектами, которые обновили в 2019 году, стали бульвар Гагаринский и сквер Пограничников в Краснодаре, набережная вдоль района Мацесты в Сочи, парка культуры и отдыха «Юность» в Апшеронске, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU