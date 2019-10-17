СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-17T11:40:40+03:00

В Абинске сотрудница МФЦ и безработный мужчина обвиняются в мошенничестве Фото: Архив "КП"

Им грозит до 10 лет лишения свободы

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В Абинске сотрудница МФЦ вступила в сговор с 31-летним безработным гражданином. Они изготовили фиктивные доверенности от имени несуществующих собственников на приобретение десяти муниципальных земельных участков общей площадью более 7,6 тысяч квадратных метров. Стоимость территорий составила свыше пяти миллионов рублей.

- Злоумышленники пытались осуществить фиктивные сделки купли-продажи, чтобы в последующем оформить на них право собственности, - сообщили «Комсомольской» правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В отношении 31-летнего безработного местного жителя и 34-летней сотрудницы МФЦ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 327 УК РФ (Мошенничеств) и (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Им грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU