СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-17T12:14:44+03:00

В Отрадненском районе за мошенничество осудили лесничего и его сообщника Фото: Архив "КП"

Они собирали деньги у предпринимателей за якобы имеющиеся у них нарушения

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Лесничий Отрадненского участкового лесничества вступил в преступную связь с местным жителем. Они решили организовать совместную деятельность с целью незаконного получения денег с предпринимателей за якобы имеющиеся у них нарушения.

Лесничему доставалось 70 процентов от прибыли. Остальная часть шла местному жителю за посредничество. Им удалось получить более 40 000 рублей за незаконную деятельность. Их схему раскрыли сотрудники правоохранительных органов.

- Они обвинялись по ч.3 ст. 290 и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (Получение взятки и посредничество во взяточничестве). Отрадненским районным судом они были признаны виновными в инкриминируемых деяниях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU