В Апшеронском районе заблудилась туристка из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-17T12:21:04+03:00

В медицинской помощи она не нуждалась

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36-летняя туристка из Санкт-Петербурга приехала в Апшеронский район на отдых. 16 октября она направилась в Гурджипское ущелье, где хотела посмотреть на водопады и пещеры.

Вскоре она сошла с тропы и заблудилась. Женщина вышла к обрыву и поняла, что дальше идти сама она не может. Туристка позвонила спасателям.

В 15:50 на место выехали сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС». Через два часа они нашли женщину. За это время она, имея при себе спички, смогла развести костер и согреться.

- Пострадавшую доставили в место ее временного проживания. Помощь врачей ей не понадобилась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU