2019-10-17T13:09:53+03:00
Происшествия

В Армавире заблокировали 4 сайта, на которых продавали лекарства без рецепта

Также там распространяли поддельные медицинские документы
Александра ПОДУШКО
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В Армавире заблокировали 4 сайта, на которых продавали лекарства без рецептаВ Армавире заблокировали 4 сайта, на которых продавали лекарства без рецептаФото: Архив "КП"
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В Армавире после прокурорской проверки были выявлены 4 сайта, на которых продавали лекарства без назначения врача и медицинские документы о нетрудоспособности.

- Информация, указанная на ресурсах, противоречит законодательству, поэтому она подлежит к запрету на распространение на территории страны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Также предоставление работодателю поддельного листка нетрудоспособности влечет за собой уголовную ответственность по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). По данному факту прокуратурой города в суд было направлено 2 заявления о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению в России.

Советским районным судом Краснодара требования сотрудника ведомства были удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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