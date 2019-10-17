В Краснодаре от «визуального мусора» отчистили 694 фасада
От навязчивой рекламы в краевой столице на сегодняшний день освободили 694 фасада. Всего рекомендации по оформлению вывесок выдали владельцам и арендаторам 2078 зданий.
- Нарушения правил благоустройства устраняют в соответствии с дизайн-кодом Краснодара. Он был разработан городским департаментом архитектуры и градостроительства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Сотрудники ведомства определяют обязательные технические условия индивидуально для каждого здания. В них четко прописывают рекомендации по приведению фасадов в порядок.
Один из свежих примеров по очистке - магазин одежды по улице Октябрьской. Здесь сняли баннерную вывеску. Она не соответствовала требованиям. На ее месте появится вывеска в виде объемных букв.
ИСТОЧНИК KP.RU