В Краснодаре от «визуального мусора» отчистили 694 фасада

СЕГОДНЯ 13:26 2019-10-17T13:26:34+03:00

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От навязчивой рекламы в краевой столице на сегодняшний день освободили 694 фасада. Всего рекомендации по оформлению вывесок выдали владельцам и арендаторам 2078 зданий.

- Нарушения правил благоустройства устраняют в соответствии с дизайн-кодом Краснодара. Он был разработан городским департаментом архитектуры и градостроительства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сотрудники ведомства определяют обязательные технические условия индивидуально для каждого здания. В них четко прописывают рекомендации по приведению фасадов в порядок.

Один из свежих примеров по очистке - магазин одежды по улице Октябрьской. Здесь сняли баннерную вывеску. Она не соответствовала требованиям. На ее месте появится вывеска в виде объемных букв.

ИСТОЧНИК KP.RU