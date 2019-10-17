2019-10-17T14:10:35+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах

Доходность по ряду депозитов будет выше, чем для аналогичных продуктов, оформленных в отделениях банка
Иван ЕГОРОВ
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ВТБ расширяет дистанционные каналы продаж, предоставляя возможность своим клиентам открывать вклады и накопительные счета в банкоматах. Доходность по ряду депозитов будет выше, чем для аналогичных продуктов, оформленных в отделениях банка.

Для того чтобы открыть вклад или накопительный счет, в главном меню банкомата необходимо выбрать пункт «Мои продукты и переводы» и перейти в раздел «Сбережения». Линейка депозитов идентична той, что представлена в офисе или в мобильном приложении ВТБ-Онлайн: сезонный вклад «Время роста» с повышенной доходностью, вклады «Выгодный», «Комфортный» и «Пополняемый». Кроме того, в банкоматах можно открыть накопительные счета.

Доходность по промо-вкладам, отрытым в банкоматах, выше, чем при оформлении депозитов в офисе и сопоставима со ставками в мобильном приложении и web-версии ВТБ-Онлайн. Так, в АТМ максимальная ставка в рамках предложения «Время роста» составляет 7,8% годовых при капитализации процентов и подключении опции «Сбережения», при открытии в офисе – 7,65% годовых.

В разделе банкомата «Мои продукты и переводы» клиенты также могут посмотреть информацию о процентной ставке, проверить остаток по вкладу или накопительному счету, запросить выписку и отслеживать начисление процентов. Кроме того, через данный раздел можно пополнять и снимать деньги с накопительного счета.

На сегодняшний день банкоматная сеть ВТБ превышает 15 500 единиц. Оформить вклад можно в любом устройстве самообслуживания. После оформления сберегательных продуктов будет распечатан чек. По желанию клиент в любом отделении банка, предъявив паспорт, также может получить договор об оказанной услуге.

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