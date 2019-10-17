Мусульман Адыгеи и Кубани научат, как хоронить близких, чтобы не залезть в кредитную кабалу

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-17T15:10:31+03:00

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Мусульманское духовенство Адыгеи и Кубани приняло решение начать разъяснительную работу среди населения, исповедующего ислам. Дело в том, что в последнее время наметилась тенденция пышно хоронить своих близких. Порой для того, чтобы не ударить в грязь лицом или не вызвать осуждение соседей, родные умершего человека вынуждены влезать в долги.

- Мы хотим рассказать, что дорогостоящие и расточительные поминки - совершенно чуждый религиозный обряд, - прокомментировали свою инициативу в духовенстве.

Мусульманам дадут рекомендации и по поводу раздачи милостыни и установке мемориалов на кладбищах.

- Нынешняя трактовка похоронных обрядов неверная, - продолжают в духовенстве. - Из-за этого многим люди буквально попадают в кабальные условия. Берут кредиты. Поэтому для тех, кто исповедует ислам, мы рекомендуем похоронный обряд проводить по единым правилам, определенным Кораном и Сунной.

Встречи с паствой уже начались.

ИСТОЧНИК KP.RU