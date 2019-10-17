2019-10-17T15:30:44+03:00
Общество

Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?

«БКС Брокер» рассказали о выгоде от симбиоза двух продуктов – ИИС и ОФЗ
Иван ЕГОРОВ
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На сегодняшний день рынок инвестиций богат интересными идеями. «БКС Брокер» рассказали о выгоде от симбиоза двух продуктов – ИИС и ОФЗ.

Покупка облигаций федерального займа – сама по себе перспективная инвестиция. А если совершать сделку через индивидуальный инвестиционный счет, то дополнительно можно получить льготы от налоговой. Например, возвратом 13% от внесенной за год суммы, если в целом было внесено до 1 млн рублей. Максимальная выплата - 52 000 рублей (это 13% от 400 000 рублей)*

- ОФЗ надежна, ведь бумаги эмитированы Минфином. Клиенты «БКС Брокер» могут использовать пример готового портфеля «ОФЗ Рациональный» для формирования собственного, - рассказал Юрий Скоркин, руководитель департамента инвестиционных стратегий компании. По его словам, для этого потребуется открыть ИИС, каждый год вносить на него не менее 400 000 рублей и на эти средства купить, к примеру, облигации ОФЗ 26209*. Далее, в течение 3-х лет инвестор будет получать 52 000 рублей в виде налогового вычета и фиксированный купонный доход по бумагам в среднем до 7%.

Напомним, что «БКС Брокер», входящий в структуру ФГ БКС, лидирует в рейтинге Московской биржи* и оказывает помощь более 350 000 клиентам в инвестировании денежных средств.

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@TrueKPRU
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