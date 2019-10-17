2019-10-17T16:40:11+03:00
Общество

Из-за ремонта теплотрассы в Краснодаре перекроют движение вдоль железнодорожного вокзала

Работы планируется начать утром 18 октября
Ева МУР@kp_kuban
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Ремонт продлится до конца октября. Фото: krd.ruРемонт продлится до конца октября. Фото: krd.ru
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В Краснодаре в районе Привокзальной площади завтра, 18 октября, начнется ремонт теплотрассы. В мэрии предупреждает, что для этого придется перекрыть движение по одной из выделенных полос для общественного транспорта.

- Это крайняя правая полоса вдоль здания железнодорожного вокзала "Краснодар - 1", - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации города.

Компенсировать ограничение планируют, открыв беспрепятственный проезд для автобусов по территории вокзальной парковки.

- По сути, выделенка просто сместится для автобусов и троллейбусов влево, - добавил директор департамента транспорта кубанской столицы Владимир Архипов.

Ожидается, что ремонт теплотрассы продлится до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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