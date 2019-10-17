Из-за ремонта теплотрассы в Краснодаре перекроют движение вдоль железнодорожного вокзала
В Краснодаре в районе Привокзальной площади завтра, 18 октября, начнется ремонт теплотрассы. В мэрии предупреждает, что для этого придется перекрыть движение по одной из выделенных полос для общественного транспорта.
- Это крайняя правая полоса вдоль здания железнодорожного вокзала "Краснодар - 1", - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации города.
Компенсировать ограничение планируют, открыв беспрепятственный проезд для автобусов по территории вокзальной парковки.
- По сути, выделенка просто сместится для автобусов и троллейбусов влево, - добавил директор департамента транспорта кубанской столицы Владимир Архипов.
Ожидается, что ремонт теплотрассы продлится до конца октября.
ИСТОЧНИК KP.RU