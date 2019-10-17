2019-10-17T17:10:58+03:00
Общество

Участники форума «Дело за малым» смогут на месте оформить ИП

Он начнется завтра, 19 октября
Ева МУР@kp_kuban
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В Краснодаре завтра, 19 октября, стартует форум для предпринимателей "Дело за малым". По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева мероприятие будет рекордным по числу участников - их уже около 30 тысяч человек. Кроме того, гостями форума станут представители 68 регионов страны. А самым ожидаемых станет видео-конференция с американским изобретателем и успешным бизнесменом Илоном Маском. Пока когда и в какое время состоится подключение к штаб-квартире "СпайсИкс" держится в тайне.

Однако о другом проекте в рамках форума организаторы решили сообщить заранее.

- Участники "Дела за малым" смогут оформить ИП прямо во время форума, - цитирует слова губернатора Краснодарского края пресс-служба администрации.

Для того чтобы не возникло никаких проволочек, на месте будут присутствовать сотрудники МФЦ.

Напомним, форум «Дело за малым» пройдет в Краснодаре с 18 по 19 октября в ВКК «Экспоград Юг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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