2019-10-17T17:50:03+03:00
Экономика

Фонды ВТБ стали лидерами по привлечению средств

Они признаны лидерами по росту стоимости чистых активов, а также по минимальным инфраструктурным расходам
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Паевые фонды ВТБ Капитал Инвестиции возглавили рэнкинги российских ПИФ, подготовленные Investfunds по итогам 9 месяцев 2019 г. Они признаны лидерами по росту стоимости чистых активов, а также по минимальным инфраструктурным расходам.

ВТБ – Фонд Сбалансированный стал лидером среди российских ПИФ по объему привлеченных средств в январе-сентябре 2019 г. Стоимость чистых активов фонда выросла на 11 млрд руб. с начала года. Этот рост вдвое превышает показатели фонда, оказавшегося на втором месте. В топ-5 по росту вошли еще два фонда ВТБ: ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (+4,1 млрд руб. с начала года) и ВТБ – Фонд Акций (+3,2 млрд руб.) Всего в фонды ВТБ с начала года было привлечено более 30 млрд руб., что составляет 82,4% от общего объема роста российского рынка. Продуктовая линейка ВТБ включает в себя 20 открытых ПИФ и четыре биржевых фонда.

ВТБ – Фонд Казначейский стал лидером среди российских открытых фондов по стоимости чистых активов. На 30 сентября СЧА фонда составляла 30,1 млрд руб.

ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг признан фондом с наименьшими инфраструктурными расходами на российском рынке. Предельный размер расходов фонда составляет 0,5% годовых от СЧА. В топ-10 по минимальным расходам вошли еще три биржевых фонда ВТБ. Низкий порог входа, экспозиция на диверсифицированный портфель и минимальные затраты делают биржевые фонды ВТБ очень популярными среди клиентов. Пользователи инвестиционной платформы «ВТБ Мои Инвестиции» могут в любое время торгового дня самостоятельно покупать или продавать их.

«ВТБ предлагает широкую линейку фондов, покрывающих различные классы активов как на локальном, так и на международном рынках. Их пайщиками на сегодняшний момент являются более 53 тыс. клиентов, с начала года их количество увеличилось на 38%. Мы видим большой интерес рынка к фондам ВТБ. Стоимость чистых активов по ним за год выросла на 70% и превысила 70 млрд рублей. Мы и далее планируем активно развивать свой продуктовый портфель и надеемся на дальнейший рост по данному направлению», - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участники форума «Дело за малым» смогут на месте оформить ИП
Из-за ремонта теплотрассы в Краснодаре перекроют движение вдоль железнодорожного вокзала
Бывшего «милиционера-правдоруба» Алексея Дымовского арестовали до 15 ноября
Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?
Мусульман Адыгеи и Кубани научат, как хоронить близких, чтобы не залезть в кредитную кабалу
Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах
Представители Кубани завоевали 29 наград на всероссийском турнире по конкуру
В Сочи за счет средств курортного сбора благоустроят набережные
В Краснодаре от «визуального мусора» отчистили 694 фасада
В Армавире заблокировали 4 сайта, на которых продавали лекарства без рецепта
В Краснодаре 18 октября заработает трамвайный маршрут № 1
В Сочи курортологи выступят на международной конференции по бальнеологии
В Апшеронском районе заблудилась туристка из Санкт-Петербурга
В Отрадненском районе за мошенничество осудили лесничего и его сообщника
В Гулькевичском районе водитель байка столкнулся с экскаватором
В Абинске сотрудница МФЦ и безработный мужчина обвиняются в мошенничестве
На Кубани на 80 процентов выполнен нацпроект по благоустройству общественных территорий
На Кубани дело в отношении членов ОПГ, которые отмыли 1,5 миллиарда рублей, передали в суд
В Краснодаре застройщик передал мэрии города участки под строительство 2 школ и 3 детсадов
В Армавире закрыли пять подпольных казино
В Каневском районе местный житель зарубил топором друга
В Краснодаре снесли незаконные пристройки