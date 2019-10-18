СК проверит мать из Краснодарского края, которая уехала в отпуск и оставила троих детей одних дома
На одном из федеральных каналов показали сюжет о женщине из Краснодарского края, которая уехала на отдых и оставила троих детей от 10 до 12 лет одних дома. Известно, что один ребенок был приемный.
- За время ее отсутствия под машину попал 11-летний мальчик. Его госпитализировали. Старшая дочь сообщила, что в детстве мать избивала приемного ребенка, а органы опеки при этом никак не реагировали, - сообщили в пресс-службе Следственного Комитета России.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проверить материалы по ситуации с жительницей Кубани. Следователям предстоит выяснить условия жизни и воспитания детей в данной семье, дать оценку действиям должностных лиц органов опеки и по делам несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU