В Краснодаре пройдут Дни осетинского кино

СЕГОДНЯ 09:04 2019-10-18T09:05:15+03:00

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Дни осетинского кино пройдут в краевой столице с 17 по 22 октября при поддержке министерства культуры Краснодарского края. Это мероприятие состоится в Кубанькино впервые.

- В день открытия осетинского кино, 17 октября, была организована выставка с предметами национального быта и творчества осетин. Также в кинозале была представлена экспозиция, посвященная жизни и творчеству легендарного поэта Коста Хетагурову, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства Краснодарского края.

В четверг жители и гости краевой столицы познакомились с документальным фильмом «Всегда живой…Коста» режиссера Георгия Кочиты. 18 октября зрители увидят фильм «Весь мир – мой храм». 19 октября покажут кинокартину «Забытая победа». 20 октября зрители насладятся просмотром мистической комедии Спартака Лагкуева «Ведьма гор».

21 октября представят документальный фильм «Две сестры и поэт» режиссера Рафаэля Гаспарянца. Завершит Дни осетинского кино в Краснодаре 22 октября кинокартина Султана Цориева «Туалгом – сердце Кавказа».

17,18 и 22 октября – на открытие и закрытие Дней осетинского кино вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU