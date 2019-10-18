2019-10-18T10:48:43+03:00
Общество

На Кубани штурмовики Су-25СМ3 «уничтожили» средства ПВО противника

Летчики имитировали применение полного спектра авиационного вооружения
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ЮВОФото: пресс-служба ЮВО
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В Краснодарском крае экипажи штурмовиков Су-25СМ3 в ходе учений отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника.

- Пилоты освоили способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны. Учения проходили в степной и горно-лесистой местности. Пилоты наносили удары по целям неуправляемыми авиационными ракетами С-24, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮВО.

Летчики имитировали применение полного спектра авиационного вооружения. Также штурмовики нанесли удары управляемыми и неуправляемыми ракетами по целям, находящимся в прямой видимости.

Всего в летнем периоде обучения летчики Су-25СМ3 выполнили более 2 тысяч вылетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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