2019-10-18T09:43:47+03:00
Происшествия

Житель Краснодара обманул 18 дольщиков

Ущерб составил более 30 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Житель Краснодара обманул 18 дольщиковЖитель Краснодара обманул 18 дольщиковФото: Архив "КП"
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35-летний житель краевой столицы под предлогом продажи квартир в незаконной многоэтажке похитил деньги у 18 дольщиков. Ущерб составил более 30 миллионов рублей.

Обвиняемый со своим знакомым в течение нескольких лет привлекали деньги местных жителей под видом долевого строительства дома в станице Динской. Злоумышленники распорядились вложениями 18 потерпевших по своему усмотрению. Сумма общего ущерба составила более 30 миллионов рублей.

- 7-этажный дом на 30 квартир, который 35-летний житель краевой столицы начал нелегально возводить на улице Красной в станице Динской, суд признал самовольным строением, подлежащем сносу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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