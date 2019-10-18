В Кавказском районе задержали домушника
В Кавказском районе полицейские установили причастность мужчины к 8 фактам противоправной деятельности. Общий ущерб превысил миллион рублей.
В дежурную часть обратилась жительница станицы Казанской. Она рассказала, что из ее дома пропали ювелирные изделия и деньги. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.
- Выяснилось, что злоумышленники незаконно проникли в дом потерпевшей через окно. Двоих 40-летних жителей города Курганинска правоохранители задержали в станице Казанской и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Один из задержанных был причастен еще к 7 фактам краж. Общий ущерб превысил миллион рублей. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU