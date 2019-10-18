В Кавказском районе задержали домушника

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-18T10:19:21+03:00

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В Кавказском районе полицейские установили причастность мужчины к 8 фактам противоправной деятельности. Общий ущерб превысил миллион рублей.

В дежурную часть обратилась жительница станицы Казанской. Она рассказала, что из ее дома пропали ювелирные изделия и деньги. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

- Выяснилось, что злоумышленники незаконно проникли в дом потерпевшей через окно. Двоих 40-летних жителей города Курганинска правоохранители задержали в станице Казанской и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Один из задержанных был причастен еще к 7 фактам краж. Общий ущерб превысил миллион рублей. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU