2019-10-18T11:02:50+03:00
Происшествия

В Краснодаре мошенники похитили 170 миллионов рублей у «Россельхозбанка»

Они создали фирму и незаконно взяли кредит
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мошенники похитили 170 миллионов рублей у «Россельхозбанка»В Краснодаре мошенники похитили 170 миллионов рублей у «Россельхозбанка»Фото: Архив "КП"
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В Краснодаре осудили троих мошенников, которые обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования).

В январе 2010 года один из мужчин совместно с неустановленными лицами разработал схему хищения денег, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк». Соучастники нашли состоящую на учете в налоговых органах фактически не осуществляющую свою деятельность фирму.

Они подговорили еще двоих граждан, которые выступили в роли директора и главного бухгалтера организации. Фирма, предоставив поддельные документы, заключила с ОАО «Россельхозбанк» договор об открытии кредитной линии на приобретение несуществующего оборудования.

На счет фирмы поступили 170 миллионов рублей. Деньги затем были переведены на подконтрольные счета организатора преступной группы.

- Первомайским районным судом Краснодара подсудимые признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях. Каждый из обвиняемых проведет в тюрьме от 3 до 2,6 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ККС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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