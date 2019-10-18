Робот Маргарита будет сопровождать участников форума «Мой бизнес» в Краснодаре

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-18T11:32:12+03:00

Участников форума «Мой бизнес» в Краснодаре, который стартует сегодня, 18 октября, будет направлять и сопровождать робот Маргарита

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Чат-бот поможет ориентироваться на мероприятии, заводить деловые контакты и даже найти партнера по бизнесу.

Каждый участник получит уникальную карточку – паспорт предпринимателя. На нем указан индивидуальный ID и QR-код, который достаточно отсканировать через камеру телефона и попасть в чат с роботом Маргаритой, которая ответит на все вопросы. С помощью робота участник форума сможет пообщаться с любым спикером, дать оценку его выступлению и задать вопрос.

Бесплатный форум «Мой бизнес» станет для города одним из главных бизнес-событий этой осени. В режиме нон-стоп федеральные и региональные спикеры через свои истории успеха поделятся с аудиторией практическими советами, еще одной значимой частью мероприятия станет обсуждение разработанных государством системных мер поддержки малого и среднего бизнеса.

- У меня только положительные впечатления от форумов «Мой бизнес», очень радует, что государство занимается популяризацией предпринимательства. Вдвойне радует, что это делается с помощью поддержки уже существующих компаний. На форумах меня поразило огромное число уже действующих предпринимателей, а не только желающих открыть свое дело. Контент, который дается, полезен и тем, и другим. Последний раз я выступал в Барнауле, мой Instagram засыпали благодарностями и просьбами выслать больше информации. В Краснодаре я ожидаю еще больше участников, потому что это достаточно развитый город. Я и сам связан с Краснодаром – там живет мой партнер по бизнесу, там наше производство, где мы делаем оборудование для наших площадок по проведению праздников, – сказал один из спикеров форума, эксперт №1 по франчайзингу в России Сергей Дегтярев.

С ним согласен еще один спикер форума «Мой бизнес» в Краснодаре, бизнес-консультант Борис Жалило:

- Это масштабное мероприятие, а значит, от него нужно ожидать всплеска бизнес-активности в регионе. Для меня важно, что форум проводится на юге России, поскольку у меня ставропольские корни, а в Краснодаре есть много как деловых партнёров, так и друзей. Моя специализация и выступление связаны с инструментарием корректного влияния и убеждения, и я очень надеюсь, что больше предпринимателей после форума будут использовать эти методы вместо манипуляций, давления или скидок. Лучше ценностные предложения, благодаря которым будет больше счастливых клиентов и богатых предпринимателей.

На мероприятии также выступят популярный блогер и эксперт по продвижению в Instagram Инди Гогохия, которая научит строить и продвигать личный бренд, директор по маркетингу GetResponse (Россия) Юлия Ракова, которая озвучит методы взрывного роста в диджитал и многие другие.

Особенная ценность форума «Мой бизнес» заключается в том, что на нем выступят и успешные региональные предприниматели: сооснователь проектов «Голос города» и AskinChat Артем Миронов, основатель и генеральный директор самой быстрорастущей сети кофеен «Зацепи кофе» Алексей Зацепилин и основатель консалтинговой компании «Организация времени» Глеб Архангельский и другие.

Краснодар неслучайно был выбран для проведения форума «Мой бизнес»: край занимает четвертое место в стране по числу субъектов МСП после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области и активно включен в процесс улучшения бизнес-климата.

Форумы «Мой бизнес» проходят в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства по всей России: от Калининграда до Владивостока. Краснодар станет пятым городом проведения форума «Мой бизнес» после Иваново, Барнаула, Светлогорска и Ростова-на-Дону.