На Кубани задержали сбытчика наркотиков

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-18T11:39:10+03:00

У него нашли 15 килограммов запрещенных веществ

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В Мостовском районе с 1 по 17 марта трое неизвестных через Интернет совместно с 25-летним жителем Мостовского района заказали N-метилэфедрон массой более 12 килограммов и мефедрон на 3 килограмма.

Предварительное расследование по уголовному делу было проведено УФСБ по краю.

- Когда мужчина находился в Армавире с поддельным паспортом, он получил от сообщников оборудование и различные химические вещества. Они были нужны для незаконного производства наркотиков в особо крупных размерах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На местного жителя завели дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт наркотических средств) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU