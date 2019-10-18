В Ейске девушка за рулем легковушки врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-18T12:22:28+03:00

У нее не было прав

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В Ейске 17 октября около 03:00 на пересечении улиц Карла Маркса и Советов произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 22-летняя девушка за рулем «ВАЗ 21124» при повороте не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дорожные знаки и дерево.

У водителя были признаки опьянения, сотрудники Госавтоинспекции предложили ей пройти медицинское освидетельствование, однако девушка отказалась. Также выяснилось, что у нее нет прав.

- В результате происшествия девушка была травмирована, ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU