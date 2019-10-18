2019-10-18T13:04:49+03:00
Происшествия

В Сочи служебная собака нашла контрабандные сигареты в машине

Всего было обнаружено 100 блоков сигарет без акцизных марок
Александра ПОДУШКО
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Фото: Сочинская таможняФото: Сочинская таможня
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16 октября на таможенном посту в Сочи пограничниками пресекли очередную попытку ввоза контрабанды.

Сотрудники ведомства остановили автомобиль ВАЗ «21083», прибывший из Республики Абхазия. Машину обыскали со служебной собакой лабрадором-ретривером по кличке «Ундина Морская Царица».

- Таможенники нашли сигареты, которые были спрятаны под обшивкой кузова, в конструктивных полостях, в районе второго ряда сидений, а также под обшивкой крыши. Всего обнаружили 100 блоков табачного изделия без акцизных марок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинской таможни.

Водитель, пояснил, что сигареты купил в Республике Абхазия в коммерческих целях. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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