СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-18T13:15:57+03:00

В день открытия здесь стартовало производство ленты «Любовь и прочие активы»

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Соглашение о съемки фильма было подписано между кинокомпанией и администрацией региона в рамках ПМЭФ. Сегодня, в день открытия, на форуме «Дело за малым» посетители могут поучаствовать в кастинге для съемок в голливудском фильме «Любовь и прочие активы».

- Проект международный, производство фильма запланировано в России, Китае и США. Первые съемочные дни пройдут 18 и 19 октября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сегодня все желающие могут принять участие в кастинге, который будет проходить до 17:00 на площадке форума. Попасть в кадр сможет любой человек, вне зависимости от возраста и пола. Необходимо только пройти испытание.

ИСТОЧНИК KP.RU