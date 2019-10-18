2019-10-18T13:15:57+03:00
Общество

На форуме «Дело за малым» посетители могут поучаствовать в кастинге для съемок в голливудском фильме

В день открытия здесь стартовало производство ленты «Любовь и прочие активы»
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации краяФото: пресс-служба администрации края
Изменить размер текста:

Соглашение о съемки фильма было подписано между кинокомпанией и администрацией региона в рамках ПМЭФ. Сегодня, в день открытия, на форуме «Дело за малым» посетители могут поучаствовать в кастинге для съемок в голливудском фильме «Любовь и прочие активы».

- Проект международный, производство фильма запланировано в России, Китае и США. Первые съемочные дни пройдут 18 и 19 октября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сегодня все желающие могут принять участие в кастинге, который будет проходить до 17:00 на площадке форума. Попасть в кадр сможет любой человек, вне зависимости от возраста и пола. Необходимо только пройти испытание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24