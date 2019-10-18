Кубанские врачи провели операцию мужчине с тромбозом глубоких вен ног
В краевую больницу №2 поступил пациент, у которого несколько лет назад произошел тромбоз глубоких вен ног. Благодаря своевременно проведенному интенсивному лечению, острый период удалось преодолеть. Но вскоре выяснилось, что тромбы окончательно не растворились и перекрыли подвздошные и главную вены в организме.
- Мужчине провели эндоваскулярную реканализацию с последующим стентированием нижней полой вены. Хирурги успешно справились с поставленной задачей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава Краснодарского края.
На следующий день пациент почувствовал улучшение и смог передвигаться без посторонней помощи.
В настоящий момент подобные операции выполняются только в единичных центрах России.
ИСТОЧНИК KP.RU