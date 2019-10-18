Кубанские врачи провели операцию мужчине с тромбозом глубоких вен ног

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-18T13:57:06+03:00

Подобные вмешательства выполняются только в единичных центрах России

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В краевую больницу №2 поступил пациент, у которого несколько лет назад произошел тромбоз глубоких вен ног. Благодаря своевременно проведенному интенсивному лечению, острый период удалось преодолеть. Но вскоре выяснилось, что тромбы окончательно не растворились и перекрыли подвздошные и главную вены в организме.

- Мужчине провели эндоваскулярную реканализацию с последующим стентированием нижней полой вены. Хирурги успешно справились с поставленной задачей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

На следующий день пациент почувствовал улучшение и смог передвигаться без посторонней помощи.

В настоящий момент подобные операции выполняются только в единичных центрах России.

ИСТОЧНИК KP.RU