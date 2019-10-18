В Ленинградском районе мужчина угрожал коллеге пистолетом-зажигалкой

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-18T14:07:36+03:00

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В дежурную часть Ленинградского района обратился 48-летний местный житель. Он рассказал что между ним и его коллегой произошла ссора. Мужчина направил на него предмет, схожий с пистолетом, и угрожал убить.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские задержали 19-летнего местного жителя.

- Выяснилось, что подозреваемый угрожал местному жителю зажигалкой, выполненной в виде пистолета. Он просто хотел проучить коллегу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU